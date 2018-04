In de nu nog Amsterdam ArenA is op woensdagavond het logo van de Johan Cruijff ArenA onthuld. Het nieuwe logo werd op de 71e geboortedag van de voetballegende gepresenteerd.

Vanaf het voetbalseizoen 2018/2019 zal het stadion van Ajax de naam van Johan Cruijff gaan dragen.

Supertrots

Op 25 april, de dag dat Johan Cruijff 71 jaar oud zou zijn geworden, is het logo van de Johan Cruijff ArenA onthuld. Jordi Cruijff, de zoon van de legendarische nummer 14, bedankte iedereen die zich heeft ingezet voor de naamswijziging. “We zijn supertrots”, zei hij.

De Amsterdam ArenA, de gemeente Amsterdam en AFC Ajax maakten eerder al bekend dat de naam van het stadion vanaf volgend seizoen in de Johan Cruijff ArenA zal worden gewijzigd.

Johan Cruyff Run

De onthulling vond woensdag jl. plaats, vlak voor aanvang van de Johan Cruyff Run. Deze hardloopwedstrijd startte op het Stadionplein en eindigde in de Johan Cruijff ArenA. Het logo werd onthuld door voormalig voetballer Frank Rijkaard.

Naast hem waren ook Ajax-directeur Edwin van der Sar, Amsterdam ArenA directeur Henk Markerink en wethouder Udo Kock aanwezig.

Ellenlang onderhandelen

Al direct na de dood van Cruijff in 2016 onstond het plan om zijn naam in ere te houden door de Amsterdam ArenA naar hem te vernoemen. Maar pas na ellenlang onderhandelen verklaarden Ajax, de Amsterdam ArenA en de gemeente dat de naam omgedoopt zou worden in Johan Cruijff ArenA.

