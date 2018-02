IRONMAN 70.3 (mijl) komt naar Westfriesland

Eén van de grootste duursport evenementen ter wereld, de IRONMAN, komt naar Westfriesland. De zeven Westfriese gemeenten gaan deze wereldberoemde triatlon in de zomer van 2019 mogelijk maken.

De organisatie van IRONMAN heeft het oog op Westfriesland laten vallen. Vanwege de ligging aan het IJsselmeer maar ook vanwege de rijke geschiedenis en de Westfriese Omringdijk.

Extra omzet horeca

Sportwethouder Ben Tap van de gemeente Hoorn: “Met de IRONMAN trekt de regio internationaal toerisme aan. Gemiddeld zijn deelnemers, begeleiders en familieleden vier dagen in een regio. Dat is goed voor de horeca, de vele toeleveranciers en zorgt voor miljoenen euro extra omzet.”

Inspiratie voor de jeugd

Wethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik is ook blij. “De komst van de IRONMAN is prachtig nieuws voor de inwoners. Dit evenement kan onze jeugd inspireren om te gaan sporten en zelf ook deel te nemen. Wij zullen daarvoor ook verbindingen gaan leggen met de lokale sportclubs.

Maximaal 2.000 deelnemers

De IRONMAN 70.3 (mijl) bestaat uit 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km hardlopen. Het evenement is bedoeld voor top triatleten en recreanten en wordt elk jaar op diverse plekken gehouden. Er kunnen zo’n 2.000 mensen meedoen aan de wedstrijd die maximaal 7 uur duurt.

IRONKIDS en trio’s

Het is de bedoeling dat in de aanloop naar de wedstrijd, sportactiviteiten en wedstrijden worden gehouden. Ook komt er mogelijk een IRONMAN versie voor kinderen, genaamd IRONKIDS.

Niet-triatleten kunnen in trio’s deelnemen, waarbij elke deelnemer een onderdeel doet. En er staat ook een para-triatlonveld gepland onder aanvoering van Geert Schipper. Hij won zilver op de Paralympische Spelen in Rio en op het WK.

Eerste of tweede zondag juli 2019

De wedstrijd zal waarschijnlijk op de eerste of tweede zondag in juli 2019 worden gehouden. Het parcours moet nog verder worden uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat het parcours volledig autovrij wordt, er gefietst wordt over de Westfriese Omringdijk en de finish op de Roode Steen in Hoorn is.

Follow @Allesportzaken