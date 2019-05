Vfonds verbindt zich aan de Invictus Games 2020

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en de stichting Power of Freedom hebben op 9 mei een handtekening gezet voor het partnership voor de Invictus Games The Hague 2020. Daarmee is het vfonds één van de founding partners.

De Invictus Games is een sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Deze Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren en revalidatie te ondersteunen.

Eerbetoon van het vfonds

Het vfonds zet in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Het fonds ondersteunt de Invictus Games met 2 miljoen euro. Generaal b.d. Mart de Kruif, voorzitter van de stichting van de Invictus Games Den Haag 2020:

“Deze Games bieden een eerbetoon aan de gewonden en geblesseerde militairen die ons land hebben gediend. Zij laten ons zien dat de kracht van de menselijke geest onverslaanbaar is. Door de ondersteuning van het vfonds willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken.”

Respect en support

De vfonds voorzitter van de Raad van Bestuur, Robert Croll: “Het vfonds vindt het een grote eer om als founding partner te kunnen bijdragen aan de Invictus Games The Hague 2020. Om vrijheid en democratie te bereiken zijn soms letterlijk gevechten nodig. En daarbij vallen helaas ook slachtoffers.”

“Militairen die zich inzetten voor onze vrijheid, verdienen alle respect en support. Sport is een geweldige motivator voor veteranen die gewond geraakt zijn. Bij de Invictus Games laten zij zien dat zij blijven vechten.”

Je bent pas verslagen als je het opgeeft

Bib van Lanschot, grondlegger van de BNMO en het vfonds: “Je bent pas echt verslagen als je het opgeeft. Naast de Invictus Games in 2020 steunt het vfonds in 2021 ook de in Nederland te houden World Police and Fire Games. Wij zijn er van overtuigd dat vrede en veiligheid alleen gediend zijn bij samenwerking tussen alle diensten die belast zijn met onze veiligheid.”

