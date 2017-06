Kan Nederland de Invictus Games 2020 binnenhalen?

Nederland gaat onderzoeken of de Invictus Games 2020 in ons land gehouden kunnen worden. CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot had de regering hiertoe opgeroepen en het voorstel is unaniem in de Kamer aangenomen.

Invictus Games 30 Nederlandse sporters gaan naar dein Toronto. Dit is een internationaal sportevenement voor militairen die gedurende hun diensttijd gewond zijn geraakt.

Wereldspelen voor (oud-)militairen

De Invictus Games zijn de wereldspelen voor (oud-)militairen die tijdens hun werk een beperking hebben opgelopen. Deze spelen zijn sinds 2014, toen het evenement voor het eerst werd gehouden, een groot succes. In Toronto doen in september as. sporters mee uit 17 landen, waaronder 30 sporters uit Nederland.

Ook hulphonden naar de Invictus Games

De atleten zullen dit jaar op 10 onderdelen uitkomen. In 2016 behaalde het Nederlandse team in Orlando (VS) 5 gouden, 4 zilveren en 9 bronzen medailles. Dit jaar zullen er voor het eerst hulphonden meereizen die 2 Nederlandse deelnemers gaan ondersteunen.

Prins Harry

De Invictus Games is een sportevenement à la de Paralympische Spelen en in het leven geroepen door de Britse prins Harry. De prins liet zich op zijn beurt weer inspireren door de Warrior Games. Dit is een vergelijkbaar evenement dat al sinds 2010 in de VS wordt gehouden.

Kracht van sport

Hanke Bruins Slot zou het geweldig vinden als ons land de Invictus Games in 2020 naar Nederland zou kunnen halen. “Deze spelen laten de veerkracht van fysiek en/of mentaal gewond geraakte militairen zien, in combinatie met de verbindende kracht van sport.”

Beter begrip

“Het houden van deze spelen zorgt voor een beter begrip voor deze militairen maar ook voor hun familieleden. En tegelijkertijd is deelname voor deze sporters grensverleggend maar ook een onderdeel van hun herstelproces.”

Follow @Allesportzaken