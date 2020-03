Harbour Run steunt de Vrienden van het Sophia

Op 4 oktober as. vindt de 8ste Harbour Run plaats in de haven van Rotterdam. Deze obstacle run steunt de Vrienden van het Sophia en de inschrijving is vanaf 4 maart geopend.

Deelnemers van de Harbour Run krijgen van dichtbij een kijkje in het leven van de havenarbeiders. En zij steunen de stichting Vrienden van het Sophia.

Uniek inkijkje in de haven

De Rotterdamse havenbedrijven stellen speciaal voor deze obstacle run hun terreinen open. De deelnemers rennen over kades, langs schepen, kranen, containers en door havenloodsen.

Zij kunnen naar keuze een parcours van 6 of van 10 km afleggen. Deelname geeft een unieke inkijk achter de schermen van de grootste containerhaven die Europa rijk is.

Obstakels vragen het uiterste

Naast het unieke decor is het ook hard werken door de vele obstakels op het parcours. Klimmen over containers, springen over hekken, klauteren over stootkussens, hijsen van zeilen en sjouwen van zware gewichten. Deelname vraagt van de sporters echt het uiterste.

Jaarlijks doen ruim 6.000 deelnemers mee waaronder zo’n 200 (!) business teams. Voor bedrijven is de Harbour Run ook een zeer geschikt evenement als teamuitje met personeel. Of om klanten en/of relaties uit te dagen. Help elkaar over obstakels, juich elkaar naar de finish en ren samen over de eindstreep.

Goede doel van de Harbour Run

Naast het rennen en klauteren over de obstakels, kunnen de deelnemers in actie komen voor de stichting Vrienden van het Sophia. De Rotterdam Harbour Run steunt het baanbrekende onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis. Dit onderzoek is hard nodig om zieke kinderen de beste zorg te geven.

Deelnemers die ook dit jaar de uitdaging aandurven, kunnen zich vanaf 4 maart inschrijven. En net zoals in voorgaande jaren is de start en de finish in de RDM Onderzeebootloods.

