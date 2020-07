Harbour Run 2020 in Rotterdam uitgesteld naar 2021

Op 4 maart jl. berichtten wij dat de Harbour Run 2020 op 4 oktober zou plaatsvinden. Deze obstacle run steunt de stichting Vrienden van het Sophia. Maar het evenement is verplaatst naar 3 oktober 2021.

Op 4 oktober 2020 zouden duizenden deelnemers dwars over de Rotterdamse haventerreinen meer dan 25 obstakels trotseren. Maar de Harbour Run 2020 is uitgesteld tot 2021.

Het coronavirus maakt het veilig organiseren van de run ingewikkeld. Mede omdat de Harbour Run ook een sociaal evenement is. Dus elkaar helpen de obstakels te trotseren en aan het einde samen een drankje drinken gaat dit jaar niet.

Sportmarketingbureau SportVibes organiseert de Harbour Run. “We zijn teleurgesteld”, stelt salesmanager Martin den Ouden. “De Harbour Run is echt al een begrip maar de veiligheid van de deelnemers en de organisatie staan voorop.”

Deelnemers kunnen hun startbewijs voor 2020 gebruiken voor de editie van 2021. De mensen die er dan niet bij kunnen zijn kunnen hun geld terugvragen.

De Harbour Run heeft een loyale achterban. Veel bedrijven kijken kritisch naar hun uitgaven maar ‘Port of Rotterdam’ heeft het sponsorship met een jaar verlengd. CEO Allard Castelein: “Wij zijn al vier jaar betrokken bij de Harbour Run en wij zijn trots op dit evenement. Ook wij zouden met veel collega’s aan de start staan, maar wij mogen dus pas weer in 2021.”

De Harbour Run voert dwars over haventerreinen en kades. Het parcours leidt langs schepen, kranen, containers en door een aantal havenloodsen. De deelnemers moeten tijdens de Harbour Run meer dan 25 obstakels zien te overwinnen.

Deze terreinen zijn normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk maar voor de Harbour Run maakt de haven graag een uitzondering. De deelnemers kunnen ervoor kiezen om volgend jaar 6 of 10 km. af te leggen.

