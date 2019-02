Giathlon in Dordrecht moet zeker een ton opbrengen

Op 7 april vindt in Dordrecht de Giathlon 2019 plaats. Dit is een indoor sportevenement waarbij je in slechts één uur, zoveel mogelijk meters maakt voor de gehandicaptensport.

Naast een mooie gelegenheid om sporters met een handicap te helpen, valt er tijdens de Giathlon 2019 veel te beleven. Met entertainment, gezonde voeding en activiteiten voor kids.

Sport is niet zo vanzelfsprekend

Nederlanders beoefenen van jongs af aan zwemmen, fietsen en lopen als meest toegankelijke sporten. Maar deze sporten doen is voor 1,7 miljoen mensen met een handicap helaas niet zo vanzelfsprekend.

Voor veel mensen met een handicap vraagt sporten een grote inspanning en veel ondersteuning. Zij moeten vaak heel wat drempels over voordat zij überhaupt met een sport kunnen starten.

Derde Giathlon

Om mensen met een handicap op hun eigen manier te laten sporten, wordt op 7 april de derde editie van de Giathlon georganiseerd. Zo’n 600 deelnemers verschijnen dan aan de start om geld op te halen voor de gehandicaptensport. Alle deelnemers hebben als doel om minimaal 150 euro op te halen.

Vervolgens moeten zij in één uur op hun eigen niveau zoveel mogelijk meters maken voor de sporters met een handicap. Daarvoor gaan zij 10 minuten zwemmen, 30 minuten fietsen en 20 minuten (hard)lopen.

Groot verschil

Slechts één uur sporten door iedere deelnemer, maakt een groot verschil voor de gehandicaptensport. De opbrengst komt namelijk ten goede aan het Fonds Gehandicaptensport en het Yvonne van Gennip Talent Fonds. De supporters zijn van harte uitgenodigd om deze Giathlon op 7 april samen met hun sporthelden te beleven. Deelnemers kunnen mooie prijzen in meerdere categorieën winnen.

Ons land telt 1,7 miljoen mensen met een handicap. Velen van hen moeten meer dan 10 kilometer reizen voordat zij bij een plaats komen waar zij kunnen sporten. Dat is onacceptabel voor een sportland zoals Nederland. Daarom willen de ambassadeurs een bijdrage leveren aan het verbeteren van de sportmogelijkheden voor mensen met een handicap.

Follow @Allesportzaken