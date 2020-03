Geen TeamNL Tokyo Center en Holland Heineken House

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar in een hoog tempo op. NOC*NSF heeft na overleg met Heineken besloten om bij de Olympische Spelen van Tokyo 2020 geen TeamNL Tokyo Center met Holland Heineken House op te bouwen.

Het is niet goed in te schatten hoe lang de corona-crisis nog gaat duren. Daarom dit jaar dus ook geen Holland Heineken House.

Geen TeamNL Tokyo Center

Directeur Gerard Dielessen: “Het is teleurstellend dat wij hebben moeten besluiten om de voorbereidingen voor het TeamNL Tokyo Center met het Holland Heineken House te staken.”

Prioriteit voor NOC*NSF is de ondersteuning van de sporters die zich voorbereiden op deelname aan Tokyo 2020. Daarnaast helpen wij de hele Nederlandse sport om deze crisis te doorstaan.

Alles gericht op succesvolle uitzending

Het is niet mogelijk om de noodzakelijke voorbereidingen voor het TeamNL Tokyo Center in orde te maken. “Dat zou al gauw tot onverantwoorde investeringen en werkzaamheden leiden”, zo stelt NOC*NSF. “Alles is nu gericht op een succesvolle uitzending van TeamNL naar de Olympische en Paralympische Spelen.”

Heineken thuisbasis

NOC*NSF is partner Heineken dankbaar voor de samenwerking die al vanaf 1992 bestaat. “Zij weten telkens weer om tijdens Olympische Spelen ver van huis een thuisbasis te creëren voor de sporters, hun familie, vrienden en supporters. Wij willen graag na Tokyo 2020 de draad weer op te pakken.”

Lastige beslissing

Hans Erik Tuijt, directeur sponsoring bij Heineken: “Sinds 1992 hebben wij met NOC*NSF aan een traditie gebouwd. Wij wilden tijdens de Spelen steeds een nationaal huis realiseren. Het is een lastige beslissing geweest om daar dit jaar van het TeamNL Tokyo Center en het Holland Heineken House af te zien.”

“Het is in deze coronatijd logisch dat NOC*NSF zich op de prestaties van TeamNL richt. Daar heeft Heineken als trouwe partner natuurlijk alle begrip voor. Wij bekijken nog wel of wij de sporters op een andere wijze gepast kunnen eren.”

