Geen SportStroom World Tennis Tour Haren 2020

Ook het laatste sprankje hoop is nu verdwenen. Het SportStroom World Tennis Tour Haren 2020 sneuvelt helaas in de coronacrisis. De gemeente Groningen verleent geen vergunning voor het evenement.

De SportStroom World Tennis Tour 2020 in Haren is voor 2020 van de baan. Het coronavirus haalt ook een streep door het enige proftennis evenement in Groningen en Drenthe.

Geen vergunning

Het toernooi stond van 24 tot 30 augustus gepland op de banen van TSH in Haren. Maar de organisatie krijgt dit jaar vanwege de coronaperikelen, geen vergunning van de gemeente Groningen.

“Het is wel logisch. Er zit een stop op alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september. Maar wij hielden stiekem toch een klein sprankje hoop. Wij zitten namelijk net in de laatste week voor 1 september”, zo stelde mede-organisator Martin Arends.

Het zit er dit jaar niet in

“De KNLTB koesterde nog wel een beetje hoop. De ITF had het SportStroom World Tennis Tour Haren 2020 nog niet officieel geannuleerd. Maar we krijgen sowieso geen vergunning.”

“Het zit er gewoon niet in. Als spelers ook bijna niet mogen reizen is het heel lastig om zo’n groot toernooi te organiseren. Er gaan wel toernooien door maar wij zijn toch niet het enige evenement dat eruit ligt. Het was mooi geweest maar is helaas niet anders.”

SportStroom blijft sportief

De 2019 editie van deze World Tennis Tour werd gewonnen door Jesper de Jong. De 2020 editie komt er dus niet maar hoofdsponsor SportStroom en alle andere betrokkenen blijven sportief. Zij hebben inmiddels toegezegd om in 2021 weer van de tennispartij te zullen zijn.

