Meerssen toch geen startlocatie BinckBank tour

De BinckBank tour start dit jaar niet in Meerssen. De gemeente ziet van het evenement af vanwege de kosten die hoger blijken dan verwacht. Dit bleek na een gesprek tussen sportwethouder Luv Volders en de tourorganisator.

Het geraamde budget voor de BinckBank tour start was 7.500 euro. Maar dat gaat nu richting de 25.000 euro. Wethouder Volders dan ook om het voorstel niet aan te nemen.

Verdrievoudiging van de kosten

Volders: “In het oriënterende gesprek werd een hoop duidelijk. Meerssen zou veel meer aan ambtelijke uren moeten uitgeven dan eerder werd aangenomen. Het geraamde budget was 7.500 euro maar gaat nu richting de 25.000 euro. Dat is zo’n beetje een verdrievoudiging.” Volders adviseert de gemeenteraad dan ook om het voorstel niet aan te nemen.

Lunchpakketten, koffie en vlaai

Eerdere berichten over het voorstel om de BinckBank tour naar Meerssen te halen, zorgden vooral op de social media voor nogal wat kritiek. Het geld kon beter geïnvesteerd worden in andere zaken. En velen vielen over de betaling door Meerssen van de lunchpakketten, koffie en vlaai voor 250 personen.

Oppositie in Meerssen

Ook de oppositie partij Focus was tegen de start van de BinckBank tour. “Meerssen kampt met een groot tekort op de begroting. Maar er zou wel geld kunnen worden vrijgemaakt voor de BinckBank tourstart.”

“En ondanks het personeelstekort zou er blijkbaar toch 100 uur aan ambtelijke uren kunnen worden uitgegeven. Hoe tegenstrijdig wil je het hebben in Meerssen?”

