Flevoland Cup bij voorkeur met alle 27 voetbalclubs

Almere City FC organiseert de Flevoland Cup, een toernooi waaraan alle 27 Flevolandse voetbalclubs kunnen meedoen. Dat moet resulteren in een ‘final four’ en voor de winnaars liggen er mooie prijzen klaar.

Patrick Posthuma van ‘Voetbaltraining op maat’ De organisator van de Flevoland Cup is. “Alle vier de clubs in de gemeente Dronten bijvoorbeeld, hebben al enthousiast gereageerd.”

Flevoland Cup

Almere City FC is druk in de weer om alle 27 voetbalclubs in Flevoland over te halen om mee te doen aan het knock-outtoernooi. “Een groot aantal clubs heeft al toegezegd aan de Flevoland Cup deel te willen nemen. Andere clubs bespreken nog even of zij mee willen of kunnen doen”, zegt Posthuma.

De gedachte achter de opzet van een Flevoland Cup is vergelijkbaar met die achter ‘Team Flevoland’. Posthuma wil met het toernooi o.a. de band tussen de amateurclubs in de regio verbeteren.

Bij voorkeur 27 clubs

“Eigenlijk reageerden de clubs met wie wij tot nu toe contact hebben allemaal positief”, vervolgt Posthuma. “Het is natuurlijk wel ons doel, maar misschien zullen in eerste instantie niet alle 27 clubs meedoen. Wij hopen in ieder geval op zoveel mogelijk clubs aan te laten schuiven”, zegt de assistent trainer van VVOG.

“De clubs kunnen zich deze hele maand nog aanmelden. Aan het einde van augustus volgt dan de loting en de indeling. En al in januari 2020 gaat de bal voor de eerste wedstrijden rollen.”

Groot geldbedrag

“Voor de winnaars van de Flevoland Cup liggen dus mooie prijzen klaar”, vertelt Posthuma. “Allereerst krijgen zij een groot geldbedrag plus een wedstrijd tegen Almere City FC.”

“Deze wedstrijd vind plaats op de thuislocatie van de winnende club. Dat levert de voetbalclub ook weer recettes en andere inkomsten op. En daarnaast krijgt de winnaar ook een compleet verzorgd teamuitje.”

