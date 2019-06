Spinoff FBK games is voor Hengelo te gering

BurgerBelangen (BB) Hengelo heeft grote moeite met de voorgestelde subsidie voor de FBK games. Volgens fractievoorzitter Han Daals “kan het wel een tandje minder”. ProHengelo vindt daarnaast dat de FBK games te weinig spinoff opleveren.

In de Kadernota 2020-2023 van de gemeente Hengelo, stelt BenW voor om de FBK games 65 mille subsidie per jaar te geven.

Teveel subsidie voor FBK Games

“Daarmee slokt het atletiekgala een flink deel op van de ruimte voor nieuw beleid”, constateerde BB-voorman Daals op 26 juni. “Wij vinden de FBK Games ook belangrijk. Maar om nou voor Sinterklaas te gaan spelen, dat lijkt ons geen goed idee.”

Daals noemde het subsidievoorstel ‘te lang en het bedrag te hoog’. Daarom zal zijn partij op 9 juli een amendement indienen om de subsidie te beperken tot twee keer 50.000 euro. “Dat is al een heel bedrag”, zo stelt Daals.

Te weinig spinoff

De meeste andere fracties waren op 26 juni juist heel positief over het voorstel van het college. Ook de lokale partij ProHengelo. Wat fractievoorzitter Wiert Wiertsema wel stoort is dat de FBK Games de gemeente te weinig spinoff oplevert. “Wij houden een prachtig atletiekstadion in de lucht dat de rest van het jaar na de games leeg staat.”

Atletiekunie schiet tekort

Wiertsema wees daarbij met een beschuldigende vinger naar de Atletiekunie. “ProHengelo vindt dat de sportbond ervoor zou moeten zorgen om in Hengelo meer wedstrijden te houden.

“De atletiekbond moet ook laten zien dat zij het FBK stadion belangrijk vindt.” Sportwethouder Claudio Bruggink toonde zich bereid om met de Atletiekunie over de spinoff te gaan praten.

