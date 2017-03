FBK Games hengelen naar geld gemeente Hengelo

De FBK Games lokt jaarlijks veel internationaal bekende topatleten naar de gemeente Hengelo. De organisatie stelt dat het evenement weer ‘van en voor de Hengeloërs’ moet worden. “Maar ook grotere bedrijven zouden ‘getriggerd’ moeten worden om een bijdrage te leveren aan het evenement”, stelt de Stichting FBK.

De gemeente Hengelo en de businessclub van 83 zouden daarbij kunnen helpen. Stichting FBK wil de gemeenteraad in maart informeren over de mogelijkheden.

Geen structurele bijdrage

De stichting wil graag weten op welke manier Hengelo zich financieel wil verbinden aan de ambities van de organisatie. Tijdens een politieke markt mag de stichting binnenkort de raadsleden over haar wensen gaan vertellen.

Maar de gemeente Hengelo bezuinigde een paar jaar geleden op dit evenement. De subsidie werd toen gehalveerd naar 100.000 euro maar het stadion bleef beschikbaar voor atletiek. De gemeenteraad weigerde destijds een structurele bijdrage in de vorm van sponsoring.

Voor de Hengeloër en de regio

“Maar sindsdien is er veel gebeurd”, schrijft het college van BenW in een toelichting aan de gemeenteraad. De stichting FBK en het sportmarketingbureau Golazo zijn ambitieus en stelt dat zij kansen zien voor de gemeente. “Het evenement zou weer een evenement van en voor de Hengeloër en de regio moeten worden. Een atletiekspektakel in een vol stadion en met een aantal side-events.”

Lijn van de provincie

Stichting FBK wil de raadsleden graag uitleggen hoe zij haar doel wil bereiken. “Een bijdrage zou ook passen bij de lijn die de provincie Overijssel heeft gekozen”, stelt BenW. “De provincie heeft de FBK Games, samen met 16 andere evenementen, aangewezen als een beeldbepalend provinciaal evenement.” Overijssel heeft daaraan voor de komende drie jaar, een subsidie gekoppeld van maximaal 75.000 euro per jaar.

