Grand Prix van China 2020 uit- of zelfs afgesteld

De Shanghai Sports Federation roept op om alle sportevenementen in China te schrappen of uit te stellen. Eerst moet het coronavirus onder controle zijn. Dat zou dus ook uit- of afstel van de Grand Prix van China op 19 april as. betekenen, zo bericht GPUpdate.

Zolang de corona-uitbraak nog niet onder controle is, zou de Chinese Grand Prix uitgesteld moeten worden. Hierover hebben de Formule 1 en de F1 echter formeel nog niets besloten.

Uitbraak coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus staan veel sportevenementen in China op de tocht. En dat is voor de autosport niet anders. De organisatoren hebben de Formule E race in Sanya al uitgesteld en gaan deze wellicht zelfs annuleren.

Maar bij de Formule 1 liggen de kaarten iets anders. Daar lijkt het initiatief niet primair vanuit de organisatie van het kampioenschap te komen. De bal ligt daar bij de promotor en bij de lokale autoriteiten.

De F1 is een logistieke operatie

En vooral die laatste groep laat nu van zich horen. De Shanghai Sports Federation wil alle sportevenementen afgelasten. “Eerst moet China afrekenen met dit dodelijke virus.”

Het coronavirus heeft inmiddels al bijna 600 mensen het leven gekost. En het internationale (vlieg)verkeer van en naar China is vanwege de uitbraak grotendeels stilgelegd. Dit zou de logistieke operatie, en dat is iedere F1-race, sowieso al onmogelijk maken.

Ook Olympische kwalificatietoernooien

De Formule 1 zou bij een uit- of afstel overigens geen uitzondering zijn. Zo zijn de wereldkampioenschappen indoor atletiek al doorgeschoven naar 2021. En meerdere Olympische kwalificatietoernooien zijn al verplaatst naar andere landen.

Uit- of afstel van de Grand Prix van China zou natuurlijk ook jammer zijn. Maar grote sportevenementen brengen grote hoeveelheden mensen op de been. En dan ontstaat er ook een groter risico op verspreiding van het coronavirus. En hoe spijtig het niet doorgaan ook zou zijn, dat risico moeten wij niet willen lopen.

