NOC*NSF gelooft in toekomst Europese Spelen

“NOC*NSF gelooft in de toekomst van de Europese Spelen“, zegt directeur Gerard Dielessen. “Wij pakken het serieus aan en dat geldt ook voor alle andere landen. Het evenement heeft potentie maar moet tijd krijgen om te groeien.”

Dielessen denkt niet dat de ES botsen met de EK’s. “Europese kampioenschappen bestaan al veel langer. De Champions League was in het eerste jaar ook nog niet wat het nu is.”

Geen hoofdrol voor PvdH

Pieter van den Hoogenband functioneert op de ES als chef de mission van Team NL. Hij zal in Minsk vooral op de achtergrond opereren. “Verwacht niet van mij dat ik de hoofdrol opeis want het gaat om de sporters en de coaches. Zij moeten in Minsk optimaal kunnen functioneren. Het is aan mij alleen maar om ervoor te zorgen dat zij dat kunnen doen.”

De Nederlandse equipe zal in Minsk uit 88 atleten bestaan. Belangrijke Olympische disciplines zoals atletiek, zwemmen, hockey en paardensport staat op dit ES niet op de agenda.

Botsende belangen

“Er is wel voortdurend sprake van botsende belangen op de internationale sportkalender”, stelt Dielessen. “Dat is voor NOC*NSF doorlopend een punt van aandacht. Er staan in het wegwielrennen (mannen) en basketbal 3×3 gelijktijdig met Minsk, andere belangrijke wedstrijden op het programma. Daarom vaardigt Nederland in deze disciplines niet de beste atleten af.

In Minsk werken twee sporten hun EK af, judo en boksen bij de mannen. Daarnaast heeft Nederland sterke afvaardigingen in bijvoorbeeld het baanwielrennen, het wielrennen op de weg voor vrouwen, handboogschieten, badminton en tafeltennis.

Europese Spelen in Krakau

Zeer waarschijnlijk wordt nog voor de start van de Europese Spelen in Minsk op 21 juni, bekend dat de volgende editie in Krakau worden gehouden. Daar is Dielessen blij mee “want in Polen zijn de ogen toch altijd iets meer op het Westen gericht.”

