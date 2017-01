Enschede pakt uit rond EK vrouwenvoetbal 2017

In De Grolsch Veste in Enschede wordt op 3 augustus as. de halve finale van het EK vrouwenvoetbal 2017 gespeeld. Op 6 augustus volgt – ook in dit stadion – de finale. De gemeente wil 65.000 euro besteden aan activiteiten rondom dit toernooi.

FC Twente heeft het beste vrouwenvoetbalelftal van Nederland. De gemeente vindt het EK vrouwenvoetbal daarom een ideaal evenement om de stad eens goed op de kaart te zetten.

Enschede wil de aandacht uitbuiten

Enschede zal rondom de EK wedstrijden zeker in het midden van de media-aandacht staan in binnen- en buitenland. Dat wil de stad zo goed mogelijk gaan uitbuiten. Enschede wil nadrukkelijk een visitekaartje afgeven zodat bezoekers na de komende zomer terugkomen, langer in de stad blijven en meer geld uitgeven.

EK vrouwenvoetbal in meerdere steden

Het EK vrouwenvoetbal wordt tussen 16 juli en 6 augustus gehouden in Breda, Deventer, Doetinchem, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Enschede. De gemeente Enschede reserveert 65.000 euro die zal worden gebruikt om een boost te geven aan de populariteit van vrouwenvoetbal. Enschede wil rond de twee wedstrijden zo veel mogelijk economische spin-off creëren voor de winkels en horeca in de stad.

Vrijwilligers gezocht

De teller bij de KNVB van het aantal vrijwilligers voor het EK Vrouwenvoetbal 2017 staat nu al op 1.000 medewerkers. Dat is mooi maar nog niet voldoende. De organisatie zoekt daarom samen met Adecco nog 500 extra vrijwilligers voor dit toernooi. Zij zullen o.m. aan de slag gaan in stadions en hotels maar ook op vliegvelden en festivals.

