EK 2018 helaas geen kwalificatiemoment voor Tokyo

De oogst van Nederland bij het EK 2018 is fantastisch. De Nederlandse sporters keerden met 43 medailles huiswaarts. Dat stemt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, zeer tevreden.

Het was voor de EK 2018 in Glasgow en Berlijn voor de sporters en het publiek nog maar de vraag hoe het experiment zou uitvallen. En ook voor de sportbestuurders was het afwachten.

Echt veel medailles

“Nederland heeft geweldig gepresteerd want wij hebben echt veel medailles gewonnen. Maar wij hebben niet alleen op de EK 2018 goed gepresteerd. De afgelopen weken hebben Nederlandse sporters ook elders van zich doen spreken.”

Hendriks doelt daarmee o.a. op de prestaties van de hockeysters die de wereldtitel veroverden. Maar ook op Dorian van Rijsselberghe, Lilian de Geus en de zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz die op de WK in Aarhus goud in de wacht sleepten.

Kwalificatiemoment

Voor Hendriks waren de gecombineerde EK’s ook een meetmoment tussen de Spelen van Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020). Hij vindt het dan ook jammer dat de strijd om de Europese titels niet telt als kwalificatiemoment voor 2020.

“Dat is raar, want die kwalificatie begint juist in deze zomer. Volgend jaar zijn de Europese Spelen en die zijn voor de meeste sporten dan wèl weer kwalificerend voor de Olympische Spelen. Dat is verwarrend.”

Rest van de wereld

Ondanks dat minpuntje overheerst het goede gevoel want Nederland bleef op de medaillespiegel landen zoals Duitsland en Frankrijk voor. “Dit zijn Europese successen maar er zijn nog een hoop goede landen in de rest van de wereld. En die zijn op de Olympische Spelen natuurlijk wel aanwezig.”

“Er waren nu toernooien die veel meer leefden dan voorheen bij EK’s het geval was. En wat ik van de bondscoaches hoor, is dat het niveau van de organisatie van het EK 2018 een stuk beter was”, zo besloot Hendriks.

