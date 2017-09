Dam tot Damloop 2017 een stuk koeler

Het weekend van 16 en 17 september is Amsterdam weer gaststad van de Dam tot Damloop. Na een uitzonderlijke warme dag in 2016 zijn de vooruitzichten voor de Dam tot Damloop 2017 een stuk beter.

De lopers van de Dam tot Damloop 2017 hebben dit jaar, met een temperatuur van 16 graden en af en toe een beetje regen, een redelijk koel vooruitzicht.

Derde zondag van september

Vorig jaar liep de temperatuur tijdens de Dam tot Damloop, traditiegetrouw op de derde zondag van september, op tot boven de 20 graden. Helaas werd toen vlak voor de finish een 25-jarige loopster onwel.

Zij overleed later in het ziekenhuis en was daarmee het derde sterfgeval bij de Dam tot Damloop in zeven jaar tijd. De laatste twee doden waren twintigers die beiden bij de finish in Zaandam een heatstroke kregen.

Rode Kruis-medewerkers langs het parcours krijgen het meest te maken met klachten van oververhitting. Vorig jaar moesten zij 48 lopers behandelen wegens oververhitting en vielen 8 lopers flauw.

Van 4.300 naar 88.000 deelnemers

Sinds de start in 1985 is de Dam tot Damloop uitgegroeid tot een van de meest populaire hardloopwedstrijden van Amsterdam. Tijdens de eerste editie liepen er 4.300 deelnemers mee. Voor de Dam tot Damloop 2017 verschijnen niet minder dan ruim 88.000 deelnemers aan de start.

Tien Engelse mijl

Ook het programma is inmiddels uitgebreid met een Dam tot Damwandeltocht op zaterdagochtend. Maar ook met onderdelen zoals een fietsclassic langs de pittoreske dorpen van Noord-Holland en twee mini lopen voor kinderen. Deze 33ste editie wordt op zondag afgesloten met de tien Engelse mijl.

Verkeersoverlast

Het verkeer in Amsterdam moet goed rekening houden met omleidingen. De verbinding tussen Amsterdam-Noord en het centrum via de IJtunnel wordt afgesloten en de Prins Hendrikkade is op zaterdag tussen 07:00 en 17:00 uur dicht.

