Champions Trophy 2018 door Breda binnengehaald

Volgend jaar zomer zullen de 6 beste hockeynaties ter wereld in Breda om de Champions Trophy 2018 strijden. Breda had voor de organisatie, samen met haar 5 hockeyclubs een ‘bid’ neergelegd bij de KNHB.

De hockeybond KNHB maakte op 6 juli jl. bekend dat het Champions Trophy 2018 toernooi aan Breda is toegewezen.

Opsteker voor Breda

Sportwethouder Paul de Beer: “De beste hockeyers ter wereld zijn straks te zien op de velden van BH&BC Breda. Een geweldige opsteker voor Breda en een ook een mooie stimulans voor deze sport. Prachtig om te zien hoe vijf lokale hockeyclubs zo intensief hebben samengewerkt om dit toernooi naar Breda te halen.

Laatste Champions Trophy

De Champions Trophy bestaat sinds 1978, is het meest prestigieuze hockeytoernooi ter wereld en wordt om het jaar gehouden. Erik Gerritsen, directeur KNHB: “Wij kijken ernaar uit om samen met de sportgemeenschap in en rond Breda deze laatste Champions Trophy te laten slagen.”

Tophockey in Breda

Michiel van Campen, woordvoerder namens de vijf clubs: “Breda heeft een zeer grote hockeydichtheid. Met al onze ervaring in het organiseren van grote hockeyevenementen, kan deze Champions Trophy 2018 dus alleen maar één groot Bredaas hockeyfeest worden.”

Hockey leeft in Brabant

De provincie Noord-Brabant ondersteunt dit evenement ook. Sportgedeputeerde Henri Swinkels: “Geweldig om zo’n prestigieus evenement nu in Brabant te kunnen spelen want hockey leeft in Brabant. En dit past naadloos in ons plan om meer grote sportevenementen naar onze provincie te halen.”

Side-events

De Champions Trophy 2018 past ook goed in de sportvisie ‘Team Breda‘. Deze visie staat voor meer topsportevenementen, talentontwikkeling en het stimuleren van sport in de breedte. En met side-events voor kinderen en sporters met een beperking maakt Breda dit toernooi aantrekkelijk voor iedereen.

Locatie BH&BC Breda

Het toernooi wordt dus gespeeld op het terrein van BH&BC Breda. De naastgelegen av Sprint stelt, zeer gastvrij, delen van haar accommodatie en de parkeerplaats beschikbaar. Bij BH&BC worden tijdelijke tribunes gebouwd en er komen faciliteiten zoals voor vervoer en parkeren in de buurt.

