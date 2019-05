BinckBank Tour trekt op 17 augustus door Den Haag

De BinckBank Tour voert in 2019 door Den Haag. Op 17 augustus start op de Bezuidenhoutseweg een individuele tijdrit van ongeveer 9 kilometer. De finish ligt op het Malieveld.

Sportwethouder Richard de Mos is blij met de komst van de BinckBank Tour. “Den Haag ontvangt de wielrenners én de toeschouwers graag met open armen.”

Zeven dagen BinckBank Tour

De BinckBank Tour doorkruist in zeven dagen Nederland en België. De wedstrijd is de enige meerdaagse en officiële UCI World Tour in Nederland. Het wielerevenement is bij uitstek geschikt voor renners die sterk zijn in de voorjaarsklassiekers.

Op 12 augustus start de tour niet in Meerssen maar met een etappe van Beveren naar Hulst. Op 18 augustus zullen de deelnemers in het wielermekka Geraardsbergen finishen.

Wens voor een wielerronde

“In het coalitieakkoord van de gemeente staat dat Den Haag een internationale wielerronde binnen wil halen. De BinckBank Tour voldoet perfect aan deze ambitie.”

“Met dit evenement zet Den Haag zich nationaal en internationaal op de kaart. Er komen veel bezoekers naar de stad dus horeca, hotels en andere bedrijven kunnen goed zakendoen.”

Kansen voor Den Haag

“De komst van veel bezoekers is goed voor de lokale economie. De BinckBank Tour is een prachtige kans om Den Haag te laten schitteren”, stelt De Mos.

Koersdirecteur Rob Discart vindt het een eer om te gast te zijn in Den Haag. “Het enthousiasme van de stad Den Haag en van wethouder De Mos, maakt de ambitie voor deze etappe overduidelijk.”

Zelf een etappe rijden

Als voorlaatste etappe in deze zevendaagse Tour zal flink om het eindklassement gestreden worden. Het parkoers in het centrum van de stad is ook nog eens het decor van de teamtijdrit.

Alle bedrijven en wieler- en andere sportclubs krijgen de mogelijkheid om deze rit zelf ook te rijden. Zo brengt de gemeente Den Haag het wielrennen nóg dichter bij haar inwoners.”

