BinckBank Tour keert dit jaar terug naar Friesland

De BinckBank Tour start dit jaar, net zoals in 2015 en 2016, in Friesland. En ook nu speelt Bolsward een prominente rol, want de stad zal op 12 augustus het decor zijn van de ploegenpresentatie.

De openingsrit begint in Heerenveen waar het peloton twee omlopen rijdt. Daarna koersen de renners via De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, langs zeker zes van de elf Friese steden.

185 kilometer

Eenmaal in Bolsward aangekomen, worden nog drie lokale rondes gereden voordat de eindstreep wordt bereikt. Al met al zal de openingsetappe zo’n 185 kilometer tellen. Gedeputeerde Sander de Rouwe is enthousiast.

Friesland promotie

“Wij zien de BinckBank Tour als een mooie gelegenheid om Friesland als sport- en fietsprovincie te promoten. We kijken dan ook uit naar de komst van het peloton over onze wegen.”

Wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân rekent erop dat het evenement ook dit jaar weer vele duizenden bezoekers zal trekken.

In de boot

“En niet alleen op zondag, wanneer de ploegen hun intocht maken in Bolsward. De renners worden dan namelijk in bootjes tot aan het podium gevaren. Maar ook op maandag, langs het parcours door de gemeente en bij de finish.”

Heerenveen

“En ook in Heerenveen kunnen sportliefhebbers ’s zomers hun trekken komen”, vult sportwethouder Jelle Zoetendal aan. “En het is mooi dat niet alleen de Healthy Ageing Tour maar ook de BinckBank Tour heeft gekozen voor Heerenveen als startplaats. Onze gemeente leent zich uitstekend voor dit soort grote wielerevenementen.”

Medewerking provincie

Daar is wethouder Johannes van der Pal van De Fryske Marren het mee eens. “Dit is een prachtige kans om ons gebied bij een groot publiek te promoten. En bij zo’n groot evenement is het mooi dat de provincie en gemeenten er hun medewerking aan verlenen.”

De BinckBank Tour is de enige meerdaagse UCI WorldTour wedstrijd van Nederland en België. De ronde eindigt op 19 augustus in het Vlaamse Geraardsbergen.

