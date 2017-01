Benefiettoernooi voor veroordeelde voetbalvader

Leden van sv Nieuw-West United organiseren een benefiettoernooi dat op 7 en 8 januari as. zal worden gespeeld. De opbrengsten gaan naar de vader die is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.

Het ingezamelde bedrag van het benefiettoernooi, inclusief de inkomsten in de kantine en vrijwillige donaties, gaat naar de vader die betrokken was bij de dood van Nieuwenhuizen.

Schuld is nooit bewezen

De broer van de veroordeelde vader is bestuurslid van Nieuw-West United. “Wij willen zijn gezin graag helpen, of hij het nu wel heeft gedaan of niet”, zegt contactpersoon Hanna van Putten, die de aanmeldingen voor het toernooi verzameld. “Zijn schuld is volgens ons in ieder geval nooit bewezen.”

60.000 euro schadevergoeding

Familieleden organiseerden al een inzamelingsactie voor de vader die al ‘wegens goed gedrag’ is vrijgelaten. “Indien hij half januari echter niet de aan hem opgelegde schadevergoeding van 60.000 euro heeft betaald, zal een deurwaarder beslag komen leggen en dreigt hij opnieuw de gevangenis in te moeten”, schrijven de familie­leden in een brief waarin wordt gesproken van ‘een wanhopige oproep tot hulp voor de Marokkaanse vader aan wie veel onrecht is aangedaan’.

Wij kennen zijn familie niet

“Ons doel van dit benefiettoernooi is om een gezin in nood bij te staan maar als we te weinig aanmeldingen krijgen, gaat het toernooi niet door”, aldus Van Putten. “De actie van de familieleden staat los van dit toernooi. Wij kennen de familie van de man niet.”

Golf van verontwaardiging

De 41-jarige Richard Nieuwenhuizen was grensrechter bij een jeugdwedstrijd tussen Buitenboys uit Almere en sv Nieuw Sloten uit Amsterdam. Nadat de wedstrijd uit de hand liep werd Nieuwenhuizen door spelers van Nieuw Sloten geschopt en geslagen. Een dag later overleed hij en zijn dood veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Nederland.

