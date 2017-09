Amsterdam City Swim 2017 bereikt de 1,8 miljoen

Op 3 september vond de zesde editie plaats van de Amsterdam City Swim 2017. Vele Nederlanders zwommen weer mee onder het motto ‘ALS op de kaart, ALS van de kaart’.

In totaal is tijdens de Amsterdam City Swim 2017 al 1,8 miljoen euro opgehaald. Dit geld zal worden gebruikt voor onderzoek naar de ziekte ALS. Maar de teller loopt nog steeds.

2500 zwemmers

Het startsein van de Amsterdam City Swim 2017 werd gegeven door de ALS-patiënt Fernando Ricksen. Die was daarvoor speciaal uit Spanje overgekomen.

Aan het evenement de bekende Nederlanders mee zoals Rintje Ritsma, Beau van Erven Dorens en Jan Joost van Gangelen mee. Maar ook René Froger sprong, samen met nog 2.500 zwemmers in de Amsterdamse grachten.

Ferry Weertman

Ook (oud) profzwemmers als Ferry Weertman en Pieter van den Hoogenband waren van de partij. Niet geheel verwonderlijk tikte Ferry als eerste aan in 26:29 minuten. Voor de kinderen was er een aangepaste swim van 700 meter. De kids werden bijgestaan door Johnny de Mol en Rick Brandsteder.

De Bosporus over

Het idee van deze zwemtocht is ontstaan nadat 14 vrienden van Weert-Jan Weerts, voor hem de Bosporus overzwommen. Weert-Jan heeft zijn strijd tegen ALS verloren en is inmiddels overleden.

De vrienden haalden met deze actie geld op voor de Stichting ALS Nederland. En al snel ontstond het idee om een zwemtocht van 2028 meter te organiseren door de Amsterdamse grachten.

Trainen

De Amsterdam City Swim 2017 levert met zwemmen een grote bijdrage aan een goed doel. Elke gezwommen meter is meer dan de moeite waard Maar het zwemmen van 2.000 meter is niet iets dat je er even tussendoor doet.

Dat vergt wel een goede voorbereiding. Zeker voor degenen die dichter in de buurt willen komen van de tijd van Olympisch, Wereld en Europees kampioen Ferry Weertman.

