Partners Amstel Gold Race 2018 zeker t/m 2022 mee

Op 15 april as. start de 53e editie van de Amstel Gold Race. Een dag eerder worden de heuvels al door deelnemers van de 17e editie van de Toerversie Amstel Gold Race 2018 beklommen.

De gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben laten weten dat zij zich ook voor de komende vijf jaar, dus t/m 2022, aan de Amstel Gold Race zullen verbinden.

Wielerklassieker

De gemeente Maastricht is al jaren partner van de Amstel Gold Race en sinds 1998 de startplaats van deze wielerklassieker. De finishlijn ligt al sinds 2003 in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Maastricht presenteren

Wethouder John Aarts van de gemeente Maastricht: “De start van de Amstel Gold Race 2018 betekent voor Maastricht een economische impuls in de vorm van bezoek van de binnenstad en overnachtingen. En de race is een mooie gelegenheid om onze stad te presenteren.”

“De Amstel Gold Race is al jarenlang een ijzersterk wielerevenement. En de Markt in Maastricht is ook het decor van de start van de Amstel Gold Race ladies edition. Een prachtig onderdeel van de UCI Women’s WorldTour.”

Geulstadje Valkenburg

De finishlijn van de Amstel Gold Race zal ook de komende vijf jaar in Valkenburg aan de Geul liggen. De finish van zowel de herenwedstrijd als van de Ladies Edition, zal op de Rijksweg tussen Berg en Terblijt en Vilt liggen.

Wethouder Jan Vermeer is daar blij mee: “De Amstel Gold Race 2018 en toekomstige edities en Valkenburg zijn onlosmakelijk verbonden. Dit spektakel vormt één van de hoogtepunten in onze stad.”

“De 15.000 deelnemers aan de toerversie en 50.000 toeschouwers, vieren ieder jaar weer één groot feest in onze wielerstad. De hele gemeente kijkt uit naar de race van aanstaand weekend.”

