Prijzengeld wielervrouwen nog een lange weg te gaan

“Het karige prijzengeld voor vrouwen in de Amstel Gold Race gaat omhoog. En terecht. Maar het gaat te ver om de vrouwen- en de mannenkoers op gelijke hoogte te plaatsen”, zo bericht de Limburger.

Het grote verschil in prijzengeld voor de winnaars van de Amstel Gold Race is extreem. Bij Michael Valgren werd 16.000 euro bijgeschreven terwijl Chantal Blaak 1.126 euro ontving.

Maar hoeveel dan wel

Koersdirecteur Leo van Vliet heeft beloofd dat hij daar wat aan gaat doen. “Volgend jaar zal de enveloppe voor de winnares beter gevuld zijn”, zo verzekerde hij. Over de vraag hoeveel beter, deed hij geen uitspraken.

Want wat is redelijk? De helft? Driekwart? Of eenzelfde vergoeding per kilometer voor zowel de mannen als de vrouwen? Of helemaal gelijk trekken? De koersbaas heeft nog een jaar de tijd om daar over na te denken.

Maar bij de Ronde van Vlaanderen is de verhouding net zo scheef. Anna van der Breggen toucheerde daar twee weken geleden 1.250 euro, winnaar Niki Terpstra 20.000 euro.

Historische achtergrond

Helemaal onbegrijpelijk is die ondergeschikte positie van de vrouwen in de wielersport niet. Al zal niet iedereen in ons land het daarmee eens zijn. De verschillen in beloning hebben voor een belangrijk deel namelijk een historische achtergrond.

Veel sporten werden ooit door en voor mannen in het leven geroepen. En mannenwedstrijden worden door sportliefhebbers veelal hoger gewaardeerd, beter bezocht, genereren meer media-aandacht en weten makkelijker sponsoren aan zich te binden.

Niet meer van deze tijd

Dat vertaalt zich in meer prijzengeld en een betere beloning voor de mannen. In de Amstel Gold Race en in het vrouwenwielrennen in het algemeen. Maar dat het prijzengeld voor vrouwen voor deze race niet meer van deze tijd is, moge duidelijk zijn. Maar ook het vrouwenwielrennen heeft nog een lange weg te gaan.

Follow @Allesportzaken