Glow in the Dark tennisfeest volgend jaar weer

Bij ALTV in Zoetermeer is het tennisseizoen gestart met een Glow in the Dark tennisfeest. Op 18 februari konden leden deelnemen aan dit evenement dat voor het eerst in het donker werd gehouden. “Een doorslaand succes en zeker voor herhaling vatbaar”, stelde Martijn Elzinga van de recreatiecommissie.

De recreatie commissie van ALTV had hele tenniscomplex omgetoverd tot een Glow in the Dark park. Met meer dan 100 deelnemers op de vier binnenbanen, was het event helemaal vol.

Geheimzinnig blauw licht

In de tennishal en in de kantine gingen alle lichten uit en er werden speciale ultra violette lampen opgesteld. Vanaf de parkeerplaats liep je al onder groene en oranje lichtjes naar de kantine. Uit de kantine en de tennishal kwam een geheimzinnig blauw licht. Gele, groene, oranje of roze kleding lichtte daardoor enorm op en ook de tennisballen gaven licht.

Reflecterende tape

Tennisschool Together verzorgde het Glow in the Dark tennisprogramma in de hal. Op de banen waren de lijnen en het net behandeld met reflecterende tape. Meer dan 50 kinderen met speciale schmink gaven de avond een spookachtig tintje. Jeugdspeler Luc Brunings genoot: “Het is best donker maar toch kun je de bal goed zien.”

Drie tegen drie

Met tegenzin moest de jeugd om 20:00 uur de hal uit om plaats te maken voor de senioren. Die kwamen ook met fel gekleurde t-shirts, hoeden en gepimpte rackets de hal in. Er werd drie tegen drie gespeeld. Als je de bal aan het net miste waren er altijd nog twee anderen die hem konden terugslaan. “Het was gewoon jammer als er weer moest worden gewisseld.”

Alleen maar genietende mensen

Recreatie commissie lid Selma Clavel: “Het was in één woord geweldig. Ik speelde zelf ook mee en heb alleen maar genietende mensen gezien. Geen wanklank, niks.” Haar mede-commissielid Martijn Elzinga vond dit Glow in the Dark tennisfeest “zeker voor herhaling vatbaar. Als mensen zo genieten, dan moet dit een jaarlijks evenement worden.”

