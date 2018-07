Athletes in Action (AIA) combineert sport en geloof

Athletes in Action (AIA) is een beweging van christelijke sporters. AIA organiseert tijdens iedere zomervakantie sportieve activiteiten, met name voor de kinderen die niet op vakantie gaan.

Tijdens de AIA sportweek krijgt de leiding van alle sportkampen handvatten voor wat betreft sport, veiligheid maar ook voor het overbrengen van het geloof.

Iets leuks en sportiefs bieden

Athletes in Action is een interkerkelijk initiatief, in Tholen bijvoorbeeld opgezet door de Thoolse kerken. “Wij willen jongeren die niet op vakantie gaan, toch iets leuks en sportiefs bieden”, stelt Willem Hoogenraad. Hij is o.a. oprichter van ‘Marines for Christ’.

“Natuurlijk zijn ook de kinderen die wel op vakantie gaan welkom”, zegt Hoogenraad. “Zij kunnen dan een week lang bij ons sporten maar de week heeft ook een evangelisch karakter. En op vrijdag sluiten wij de sportweek samen af met een grote barbecue.”

Luchtig kennismaken

Tijdens deze sportweek houden kinderen, tieners en jongvolwassenen zich o.a. bezig met voetbal, volleybal en trefbal. “En tussen de activiteiten door komt het christelijk geloof aan bod. Het Bijbelse thema van dit jaar is ‘David’ en het is aan de leiding om daar interactief iets mee te doen.”

“Dat kan in de vorm van een toneelstukje of in een persoonlijke getuigenis”, vertelt Hoogenraad. De kinderen moeten in de vijf AIA-dagen luchtig kennismaken met dit thema. Op Tholen krijgen veel kinderen een geestelijke verdieping al van huis uit mee.”

Welkom

“Dit jaar bestaat de leiding in Tholen uit negen personen van 16 tot 25 jaar oud”, vertelt Hoogenraad. “Veel van hen hebben zelf ook meegedaan aan AIA. Maar zij zijn nu oud genoeg om de nieuwe kinderen te begeleiden.”

“Het zal best druk worden want in de middag kunnen de leiders zeker zo’n 100 Thoolse kinderen verwachten. In de avonden zullen dat er waarschijnlijk wat minder zijn”, zo besluit Hoogenraad.

