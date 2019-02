Vrouwentoernooi in Rotterdam Ahoy lijkt onmogelijk

De toevoeging van een vrouwelijke variant van het ABN AMRO-toernooi met Kiki Bertens als uithangbord. De beleidsbepalers in Ahoy dromen hardop, maar zo’n vrouwentoernooi lijkt vrijwel onmogelijk.

Kiki Bertens heeft in Nederland en daarbuiten als top 10 speelster enorm aanzien verworven. Daarvan zou het ABN AMRO-toernooi kunnen profiteren via een gecombineerd toernooi.

Vrouwentoernooi lijkt kansloos

“Zo’n vrouwentoernooi zou prachtig zijn, zeker nu we Bertens hebben”, beaamt toernooidirecteur Richard Krajicek. “Maar het idee is kansloos want er zijn in deze periode twee grote toernooien, in Doha en Dubai. Dus dat gaat hem niet worden.”

Ook hoofdsponsor ABN Amro erkent dat Bertens momenteel zeer populair is. “Er is wel ambitie om hierop in te spelen”, stelt Ernst Boekhorst, hoofd Sponsoring & Evenementen van de bank. “Maar er speelt momenteel niets concreets.”

Ahoy-directeur Jolanda Jansen bekijkt ook de zakelijke kant. “Een week lang toptennis met vrouwen zou fantastisch zijn. Maar dan moeten ook sterren zoals Simona Halep en/of Naomi Osaka komen. Want met alleen Bertens verkoop je niet genoeg kaarten en trek je onvoldoende sponsors”, zegt Jansen.

Licentie overkopen

AHOY moet ook een licentie overkopen of huren van een ander WTA-evenement en dat kost miljoenen euro’s. “Dan heb je een sponsor nodig die zulke kosten kan en wil dragen”, aldus Jansen.

“En er is nu, voor zover wij weten, niet eens een toernooi-licentie beschikbaar. Bovendien gebruikt het mannentoernooi al de maximale capaciteit van Ahoy, dus een extra vrouwentoernooi levert zeker een ruimtegebrek op.

Lange lobby

Volgens NOS-commentator Marcella Mesker zou een Nederlandse lobby voor een licentie een opening kunnen forceren voor het ABN AMRO-toernooi. “Je moet dan een grote naam hebben die de WTA kan bewerken”, aldus Mesker.

“WTA-president Micky Lawler-den Tuinder heeft Nederlandse roots. We hebben in Nederland genoeg vrouwen die een steentje kunnen bijdragen. We hebben bijvoorbeeld Betty Stöve. Kristie Boogert zit in het ITF-jeugdbestuur en wij hebben bovendien krachtige tennisvrouwen zoals Miriam Oremans en Manon Bollegraf.”

“Het enige probleem is dat een lobby voor een vrouwentoernooi jaren duurt. Wij moeten nu eigenlijk met Kiki toeslaan want over drie á vier jaar kan het al te laat zijn.”

