11strandentocht jongste zusje van Elfstedentocht

Voor degenen die altijd al liever de Elfstedentocht wilden lopen dan schaatsen is er goed nieuws. Want deze schaatstocht krijgt op 7 oktober as. een zusje, de 11strandentocht. Omdat het vaker dooit dan vriest.

De 11strandentocht voert langs 11 stempelposten, van Bloemendaal tot aan Hoek van Holland. En ook deze tocht wordt, net als de Elfstedentocht, een heroïsche gebeurtenis.

Signaalstofjes

Organisator van deze 11strandentocht is de Hartstichting. Het doel is om met deze tocht zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar signaalstofjes in het bloed die een hartinfarct kunnen voorkomen.

Startpost Bloemendaal

Omdat je kunt kiezen uit wandelen of hardlopen zijn er meerdere starttijden. Om 05:00 uur starten de wandelaars van de 3.5 km/uur en om 06:00 uur degenen die 4.5 km/uur lopen. De snelwandelaars en de Nordic-walkers starten om 08:00 uur en de hardlopers pas om 12:00 uur.

De starttijd hangt dus af van de verwachtte gemiddelde loopsnelheid. Estafettelopers kunnen bij de stempelposten tussen Bloemendaal en Hoek van Holland starten of finishen. Zij bepalen onderling wie welk gedeelte van de route gaat lopen.

Finishpost Hoek van Holland

Het finishprogramma start om 19:00 uur en vanaf dat tijdstip staan alle BBQ’s aan. Rond 19:45 uur zullen de eerste wandelaars en hardlopers binnendruppelen en het finishdoek valt definitief om 24:00 uur.

Stel je eigen 11strandentocht samen

Elke deelnemer kiest zelf het aantal kilometers dat hij of zij over het strand wil wandelen of hardlopen. De kortste afstand tussen twee stranden is 3 kilometer. Deelnemers die maar direct álle 11 de stranden aflopen, leggen 60 kilometer af.

Overal starten of eindigen

Je kunt bij élke stempelpost langs het strand starten of eindigen. De stempelposten zullen te vinden zijn op de stranden van Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar. Maar ook verder naar het zuiden op het strand van Scheveningen, Den Haag Zuiderstrand, Kijkduin, Ter Heijde, ‘s-Gravenzande en Hoek van Holland.

Rustpunten en toiletten

De Hartstichting zorgt op de route voor rustpunten, koek&zopie’s, toiletten en zones voor supporters. En er zal ook een hop-on / hop-off bus tussen de stempelposten gaan rijden.

