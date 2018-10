FIFA maakt van vrouwenvoetbal strategische groeimarkt

De FIFA wil dat het aan deelnemers aan meisjes- en vrouwenvoetbal in 2026 wereldwijd is verdubbeld is naar 60 miljoen. Daarvoor presenteerde de wereldvoetbalbond op 9 oktober jl. strategisch plan.

De Senegalese Fatma Samoura is er, als eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de FIFA, trots op de mondiale strategische campagne voor het vrouwenvoetbal te leiden.

Vrouwenvoetbal nu topprioriteit FIFA

“De FIFA heeft de ontwikkeling van voetbal voor vrouwen tot topprioriteit gemaakt. In dit project zullen alle 211 aangesloten lidstaten gaan samenwerken om het vrouwenvoetbal te wereldwijd te bevorderen.”

De bond wil binnen vier jaar in alle landen een competitie en een structuur laten ontstaan voor voetballende vrouwen. Bovendien moet al in 2022 minimaal een derde van de leden in de diverse FIFA-comités een vrouw zijn. De FIFA heeft niet aangegeven hoeveel geld de bond in het project wil gaan investeren.

Meer structuur en commerciële waarde

“De FIFA wil de structuur van de sport verbeteren en de commerciële waarde van het vrouwenvoetbal verhogen. De bond zal er dan ook alles aan doen om de ontwikkeling hiervan wereldwijd duurzame te laten worden”, zo stelt Samoura.

“Onze belangrijkste taak nu is om voetbal wereldwijd voor jonge meisjes bereikbaar te maken. Want vrouwelijke onafhankelijkheid is enorm belangrijk, nu nog meer dan voorheen”, aldus Samoura.

