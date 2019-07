Topatlete Madiea G. uitgesloten door de Atletiekunie

Topatlete Madiea G. zal ons land niet vertegenwoordigen tijdens de WK atletiek in Doha. De estafetteloopster zit in Duitsland namelijk al ruim een maand gevangen op verdenking van de smokkel van drugs.

“Wij zijn ongerust over de berichten”, stelt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie .

Smokkel xtc en crystal meth

Het OM in Kleef bevestigde op 24 juli dat G. al sinds 18 juni vast zit. Zij zou hebben geprobeerd om meer dan 50 kilo xtc en crystal meth het land binnen te smokkelen. G. deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio.

De Atletiekunie wist al een paar weken dat er met de topatlete iets aan de hand was. “Bij een van de trainingen kwam zij niet opdagen. Navraag leerde ons dat G. niet bereikbaar was en dat zij ‘vermist’ was”, zo stelde Roskam.

Geen onnodige vragen

De Atletiekunie maakte zich zorgen over de vermissing en zoals later bleek, terecht. De autoriteiten houden haar namelijk vast vanwege drugssmokkel. De familie van G. verzocht de bond om hun privacy te respecteren. “Dat hebben wij gedaan en toegezegd dat wij hen geen onnodige vragen zouden stellen.”

Einde carrière topatlete

De Atletiekunie is intussen al wel bezig om haar plaats in de estafetteploeg op te vullen. “Los van het drama voor G. en alle betrokkenen, gaat een topsportprogramma wel gewoon door. Een selectie bestaat meestal uit acht tot twaalf sporters. Uiteindelijk neem je er zes mee naar een toernooi en lopen er maar vier”, legt Roskam uit.

Ondersteuning van NOC*NSF

De topatlete G. is niet alleen haar plaats in de selectie kwijt maar verliest ook de financiële ondersteuning van NOC*NSF. “Normaal gesproken in zo’n situatie vervalt deze voor haar”, aldus Roskam. “Wij hebben helaas geen reden om aan de berichten te twijfelen. Dus als dit allemaal klopt, dan zou dit het einde van haar sportcarrière kunnen betekenen.”

Follow @Allesportzaken