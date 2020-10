Topcompetities besproken tussen bonden en NOC*NSF

Het kabinet heeft besloten dat de sport de komende vier weken ook geen topcompetities mag houden. Maar daar legt een aantal sportbonden zich niet bij neer en is daarover gaan praten met sportkoepel NOC*NSF.

KNHB Nevobo NIJB NBB Diverse bronnen bevestigen dat vier bonden in een laatste poging, de hervatting van de topcompetities willen bespreken. Het zou gaan om de, de, deen de

Speelruimte voor topcompetities?

Op 15 oktober voerden ook de technisch directeuren van een aantal sportbonden al overleg. Sportminister Tamara van Ark besloot dat de eredivisie vrouwenvoetbal toch mocht doorgaan. Dat sterkt de andere sportbonden in hun gevoel dat er speelruimte is voor hun eredivisie of hoofdklasse.

Het is echter niet duidelijk of de clubs en bonden aan het nieuwe protocol kunnen voldoen. Hiermee werkt bijvoorbeeld de eredivisie voetbal voor mannen de afgelopen weken al wel. Mogelijk is dat uit praktisch of financieel oogpunt niet haalbaar.

Op zoek naar perspectief

Maar de bonden willen de mogelijkheden in ieder geval met het ministerie bespreken. Er zijn Nederlandse clubs die de komende weken in Europees verband in actie zouden moeten komen? Zij willen graag weten hoe het daarmee zit.

De sportbonden zijn ook op zoek naar perspectief voor de nabije toekomst. Maar deze wens staat los van de vraag of het besluit om alle competities te staken onomkeerbaar is. Wat moet er gebeuren om over twee of vier weken de topcompetities te hervatten? Vragen zoals deze, zijn op 15 oktober door de bonden aan de orde gesteld in het gesprek met NOC*NSF.

Follow @Allesportzaken