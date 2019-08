Sportboot vaart mee tijdens Canal Parade 2019

Op 3 augustus vaart op de Amsterdamse grachten een sportboot mee in de Canal Parade 2019. De sport schaart zich hiermee achter de boodschap ‘zijn wie je bent, houden van wie je wil’.

Het is belangrijk dat iedereen aan sport mee kan doen en zichzelf kan zijn. Naast bijvoorbeeld etnische achtergrond mag bij deelname ook seksuele voorkeur of oriëntatie niets uitmaken.

Wees jezelf in je sport

De sportbonden die deelnemen constateren dat dit helaas nog niet altijd en overal het geval is. Ook en soms juist in de sport niet. “Ik ben daarom blij met dit gezamenlijke initiatief”, zegt NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

“Zo kunnen wij aan Nederland laten zien dat we in de sportwereld samen aan acceptatie van LHBTI werken. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal, zichzelf kan zijn in de sport.”

Sportboot

Op de sportboot staat de boodschap ‘Sporten doen we samen’ centraal’. Natuurlijk vindt de sportwereld het normaal dat iedereen zichzelf kan zijn. Maar om dat ook in de praktijk te realiseren, is extra aandacht nodig. De sportboot toont het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen sporten op basis van gelijkwaardigheid.

Na de acceptatie van LHBTI in de sport, maken de sportbonden dit op de sportboot ook expliciet zichtbaar. Daarmee wordt de aanwezigheid van LHBTI in de sport een normale zaak.

Top- en stopsporters

Met een aantal bekendere en al gestopte topsporters, staat de sport op de sportboot stil bij het verleden. Zo varen schaatssters Yvonne van Gennip en Marianne Timmer maar ook atlete Nelli Cooman mee.

Te vaak voelden LHBTI-sporters zich niet veilig genoeg om voor hun voorkeur uit te komen. Maar de sport maakt werk van de toekomst. Daarom varen ook actieve sporters zoals de voetbalsters Kelly Zeeman en Merel van Dongen mee. Maar ook volleybalster Kim de Wild en zeilster Annette Duetz staan aan dek.

