Sportbonden wachten op AP uitspraak KNLTB bezwaar

De AVG is op 12 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer en daarin op 13 maart 2018 aangenomen. Sindsdien zijn er websites en bladen over de – betekenis van – de AVG volgeschreven.

De KNLTB heeft zonder toestemming van de leden, informatie over hen verkocht. “En dat mag niet”, zo stelt de privacywaakhond AP boete . De bond moet nu eenvan 525.000 betalen.

Gevolgen voor andere sportbonden

Het aantal leden van de tennisbond nam in tien jaar af van 725.000 naar 558.000. Dat is zorgelijk, maar het is de vraag of dat de verkoop van data van de leden rechtvaardigt. De uitspraak zal volgens Robert-Jan Schumacher bij de KNLTB, ook gevolgen hebben voor andere sportbonden.

Sponsoring van bonden gaat ook over relatiemarketing. Bedrijven willen via een bond graag de leden benaderen met bijvoorbeeld acties. Schumacher ziet dat als een ‘meerwaarde’ van het lidmaatschap.

Uitspraak bezwaar is welkom

De KNLTB heeft veel leden verloren maar wil zich aan de wet houden. Maar de bond zou het betreuren als het door de AVG moeilijker wordt om extra inkomsten te genereren. Het is echter niet toegestaan om zonder toestemming van de leden hun privégegevens aan bedrijven te verkopen. Maar alle leden ruim 500.000 leden apart om toestemming vragen is niet te doen.

NOC*NSF is al enige tijd met de AP in gesprek over de toepassing van de AVG. NOC*NSF-woordvoerder Geert Slot vindt een uitspraak in de bezwaarzaak van de KNLTB welkom.

Leidraad voor sportbonden

Andere sportbonden volgen de zaak met interesse. “Er moet voor ons een soort leidraad komen”, zegt Erik Gerritsen, directeur bij de KNHB. Want ook wij krijgen van sponsors wel vragen over de verkoop van het ledenbestand.”

“Wij zoeken ook naar extra geld maar verkopen geen gegevens aan een commerciële partij. Je hebt niet alleen wetgeving maar je hebt ook nog zoiets als je morele kompas”, aldus Gerritsen.

