Zware tijden voor sportverenigingen in aantocht

“Er breken voor sportclubs zware tijden aan” zegt NOCNSF directeur Gerard Dielessen. Hij reageert hiermee op het bericht dat de sportwereld de komende drie weken geen publiek mag toelaten. Bovendien moeten de kantines dicht blijven.

NOCNSF is blij dat clubs weer binnen en buiten kunnen sporten. Maar de corona stelt het sportverenigingsleven in de komende weken nog zwaarder op de proef.

Zware tijden voor sportclubs

“Het is begrijpelijk dat het kabinet maatregelen neemt die onze vrijheid nu inperken. We moeten er namelijk wel voor zorgen dat wij die vrijheid later dit jaar niet nog verder kwijtraken. Maar sportverenigingen krijgen het in 2020 echt heel zwaar voor hun kiezen.”

De clubs gaan nog meer inkomsten missen die wegvallen vanwege het verbod op publiek. En sportclubs mogen ook even geen evenementen organiseren en moeten hun kantines dicht houden.

Nog meer kosten besparen

De clubs zullen dus nog verder naar mogelijkheden gaan zoeken om kosten te besparen. “En deze situatie kan zonder afdoende compensatie niet lang zo blijven duren”‘, zo stelde Dielessen op NPO Radio 1.

NOCNSF gaat volgens Dielessen opnieuw met het kabinet overleggen. “We gaan in Den Haag weer praten over compensatie van de gederfde inkomsten. Gelukkig heeft het kabinet ons daarmee voor de zomer ook goed geholpen.”

Schade zal verder oplopen

Door het coronavirus heeft de sportsector een half miljard euro schade opgelopen. Dat berekende NOCNSF al eerder dit jaar. Maar dat bedrag zal dus verder gaan oplopen. De hulp die het kabinet bood, zal nu dus nog harder nodig zijn. Diverse clubs staan nu namelijk al op omvallen.

“Wij gaan met de minister in gesprek”, zegt Dielessen. “Want wij moeten het verenigingsleven wel door deze zware tijden loodsen en overeind houden.”

Follow @Allesportzaken