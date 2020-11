Nederlandse sport werkt aan uitweg uit de lockdown

De herstart van de sport is aanstaande. Althans, als wij NOC NSF-voorzitter Anneke van Zanen en directeur Gerard Dielessen mogen geloven. Maar een uitweg uit de lockdown en drukte op de sportparken zal nog wel even uitblijven.

Behalve het profvoetbal en de eredivisie vrouwen, zijn op 13 oktober alle competities stilgelegd. En trainingen zijn begin november afgeschaald naar tweetallen met 1,5 meter afstand. Vooral het platleggen van de competities doet de sport pijn.

“De volksgezondheid gaat boven alles”, zo betoogde de top van de sportkoepel op 12 november. Ook de tweede lockdown komt hard aan. Die noemt voorzitter Van Zanen zelfs ‘funest’. Het doel van NOC NSF is om via een uitweg uit de lockdown, de 25.000 sportclubs weer open te krijgen.

Het kabinet zou meer activiteit op de sportterreinen en in de hallen moeten toelaten. En zonder maximering. Want onderzoek heeft uitgewezen dat besmetting op het speelveld niet voorkomt.

Er vindt wel besmetting plaats tijdens het met elkaar napraten. Dat kunnen bonden voorkomen door voorlopig geen competities te plannen en onderlinge toernooien en oefenpotjes te spelen. Rond midden december zouden de topcompetities weer moeten starten.

Half januari zouden dan sporten zoals de hoogste divisie handbal weer in actie moeten kunnen komen. Daar zinspeelde het Nederlands Handbal Verbond al op. Wanneer alle Nederlandse teams weer zullen mogen gaan spelen, hangt af van de besmettingsgraad.

Vooralsnog blijven, aldus NOC NSF, de clubhuizen, de kleedkamers en de tribunes gesloten. Er is nog geen sportclub omgevallen maar de lockdowns zorgen wel voor een forse financiële aderlating. Tot nu toe heeft het Rijk de sport al driemaal geholpen met bij elkaar ruim 200 miljoen euro.

