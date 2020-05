Sportmaatregelen deels op 1 juli vervroegd versoepeld

De sportscholen en -kantines mogen, onder voorwaarden, per 1 juli weer open. Dit besloot het kabinet Rutte op 27 mei. Onder de nieuwe sportmaatregelen vallen volgens VWS ook de binnensportaccommodaties (BSA).

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen: “Het is erg goed dat de BSA’s en sportscholen nu ook per 1 juli open mogen. NOC*NSF ziet vooral de jeugd graag weer snel genieten van sport.

Dat maakt hen weerbaar en draagt bij aan hun gezondheid en sociale welzijn.

Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties conform de richtlijnen van het RIVM openstellen. Net zoals de buitensporten dat eerder ook al deden.

“Voor veel clubs is het essentieel dat zij de clubhuizen en kantines weer mogen heropenen. Dat is goed voor de ledenbinding en de sociale contacten. Maar ook weer voor het verkrijgen van inkomsten sinds het begin van de corona-crisis”, zo stelt Dielessen.

Per 1 juni hoeft de leeftijdsgroep t/m 18 jaar de 1,5 meter tijdens de sportactiviteit niet meer aan te houden. Dit is ook in de versoepeling van de sportmaatregelen opgenomen.

Follow @Allesportzaken