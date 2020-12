Sport als belangrijk medicijn tegen het coronavirus

“Als ik minister van VWS zou zijn, dan zou ik mij zorgen maken over de fysieke stand van het land. “Laten wij sport inzetten als medicijn tegen het coronavirus”, zo stelt NOC NSF directeur Gerard Dielessen.

Laten wij via sport aan een gezonde en mentaal fitte samenleving bouwen. We moeten later niet nog meer (financiƫle) rekeningen gepresenteerd krijgen.

Grote gevolgen

Het RIVM stelde vast dat de pandemie grote gevolgen heeft voor de fysieke stand van het land. Sinds het uitbreken van de crisis zijn mensen veel ongezonder gaan leven en is bijna 30 procent zwaarder geworden. Dat komt mede door de beperkingen rondom de sport. De pandemie treft vooral de lager opgeleiden, zo blijkt uit het onderzoek. Corona, zo blijkt, maakt de kans nog groter dat zij ernstig ziek worden.

Bijna 10 procent is gestopt

Sinds half maart is meer dan een op de drie mensen minder gaan sporten. Bijna twee derde van hen omdat de sportclub dicht is. En bijna een op de tien is zelfs helemaal gestopt. Zo’n 14 procent geeft aan juist (veel) meer zijn gaan sporten.

De jeugd tot 18 jaar kan gewoon sporten. Maar ben je ouder, dan mag dat alleen in groepjes van maximaal vier mensen. Bij teamsporten werkt dat nauwelijks en daar zie je de mensen dus ook afhaken.

Drempels wegnemen

“Sporten op je eigen club kan uitstekend”, stelde NOC directeur Dielessen. Hij wil daarom de drempels die er zijn snel wegnemen. “Door bijvoorbeeld niet meer met maximaal vier sporters te sporten want dat werkt niet.” Hij stelt grotere groepen voor die gewoon trainen en onderling partijtjes spelen.

“Want mensen dragen het virus niet over als zij sporten, zo bleek al voor de zomer. En als spelers weer normaal kunnen trainen, dan is de stap naar de topcompetities snel genomen.”

Medicijn tegen het coronavirus

“Laten we samen bouwen aan een vitale en gezonde samenleving. Dan krijgen wij later niet nog meer rekeningen gepresenteerd. De vaccins lijken nu in aantocht. Laten wij sport nu alvast inzetten als belangrijk medicijn tegen het coronavirus.”

Follow @Allesportzaken