NOCNSF is teleurgesteld over dicht houden kantines

NOCNSF is teleurgesteld dat de sportkantines nog niet open mogen. Premier Mark Rutte liet op 19 mei weten dat de horeca onder voorwaarden pas per 1 juni weer open mag. Maar dat geldt niet voor sportkantines.

Outbreak Management Team Het(OMT) kijkt wel of binnensportaccommodaties eerder open kunnen. De opening daarvan is nu nog voorzien voor 1 september.

NOCNSF is teleurgesteld

NOCNSF directeur Gerard Dielessen: “Het is jammer dat de sportkantines niet met de openstelling van de horeca kunnen meelopen. In de sport zijn wij gewend de horecaregels altijd stipt op te volgen. Dat zouden wij nu ook hebben gedaan.”

“Dit is vooral wrang omdat veel sportaccommodaties alweer helemaal open zijn. Zij maken dus volop kosten zonder dat daar kantine-inkomsten tegen over staan”, zo stelde Dielessen.

Groen licht per 1 juli?

“Een bijdrage van deelnemers of het publiek is voorlopig ook nog niet aan de orde. Het is wel mooi dat het OMT zich erover buigt om sportkantines per 1 juli toch groen licht te geven. Maar NOCNSF is wel teleurgesteld. Het is volgens de koepel namelijk niet logisch dat de opening van sportkantines nog een maand zou moeten wachten.”

“Aan het OMT is gevraagd om binnensportaccommodaties eerder open te stellen dan per 1 september. NOC*NSF ziet dit als een belangrijke stap in de richting.”

Dielessen: “We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport. Dat houdt hen op de been en maakt hen weerbaar. Het draagt bovendien bij aan hun gezondheid en sociale welzijn.”

Follow @Allesportzaken