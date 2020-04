NOC*NSF blij met hogere afdracht Nederlandse Loterij

De Nederlandse Loterij maakt het elk jaar mede mogelijk dat veel mensen in Nederland kunnen sporten. NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg is blij met de hogere afdracht van de Nederlandse Loterij voor de sport.

NOC*NSF voorzitter Van Zanen bedankt de Nederlandse Loterij voor de hogere afdracht. Maar ook alle Nederlanders die in 2019 aan de loterijen hebben meegedaan.

173,1 miljoen euro

NOC*NSF is blij met deze grote bijdrage. De sportkoepel zal het geld voor zowel de topsport als voor de sport in de volle breedte gebruiken. Over 2019 keert de Nederlandse Loterij in totaal 173,1 miljoen euro uit aan meerdere partijen:

– 109,1 miljoen euro aan de Nederlandse Staat

– 17,6 miljoen euro aan 18 goede doelen en

– 46,4 miljoen euro aan de Nederlandse sport.

Deze hogere afdracht van de Nederlandse Loterij is heel belangrijk voor de sport in ons land. Van Zanen roept alle Nederlanders op om aan de loterijen mee te blijven doen. “Je steunt de sport er namelijk enorm mee, en zeker nu.”

Lagere contributie

Jaarlijks draagt de Nederlandse Loterij zo’n 45 miljoen euro bij aan de sport in Nederland. En iedereen die sport, heeft daar iets aan want hiermee kunnen de clubs de contributie lager houden.

Maar het helpt ook om competities te organiseren. De sport kan bovendien via innovaties mee blijven doen met de digitalisering. En ook de gehandicaptensport en de topsport profiteren natuurlijk van deze ruime bijdrage.

Daling wekelijkse sport

“Hoe belangrijk sport is, merken wij in deze tijd allemaal aan den lijve”, vervolgt Van Zanen. “Want miljoenen Nederlanders missen hun sport op dit moment zeer. Uit onderzoek blijkt dat door de corona-uitbraak het aandeel Nederlanders dat wekelijks sport, is gedaald van 65 naar 55%.

Vooral de jeugd is ten opzichte van 2019 echt veel minder gaan sporten (van 89 naar 54%). Dus juist zij missen de sport het meest. Het zou mooi zijn als wij vooral hen binnenkort weer op de sportclubs terug zien.”

Follow @Allesportzaken