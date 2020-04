NOC*NSF wil trainen topsporters mogelijk maken

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF wil dat topsporters snel weer kunnen gaan trainen. Hij heeft het kabinet gevraagd om erover na te denken trainingen weer toe te staan.

Begin maart besloot NOC*NSF om alle sportfaciliteiten vanwege de corona-uitbraak te sluiten. Hendriks wil graag dat BVO’s, Olympische en Paralympische sporters weer beginnen.

Trainen topsporters is maatwerk

Ook Hessel Evertse van de KNRB pleit voor maatwerk voor topsporters. “NOC*NSF had de situatie veel eerder en meer gedifferentieerd kunnen aanpakken. Ik vraag geen aparte positie voor topsporters. Maar als wij twee stratenmakers aan het werk zien, dan vinden we dat normaal. Voor topsporters zou eigenlijk hetzelfde moeten gelden.”

Hendriks begrijpt de kritiek van de sportbonden wel. “Maar de situatie was vier weken geleden heel anders. Het kabinet kwam met een noodverordening zodat de topsportlocaties wel dicht moesten.”

Het nieuwe normaal

Sindsdien zoekt NOC*NSF naar mogelijkheden om de beroepssporters hun vak te laten uitoefenen. De sportkoepel overlegt met minister Martin van Rijn wat wel en wat nog niet kan.

“De minister heeft gezegd dat hij zijn best gaat doen om dit te bespreken”, zegt Hendriks. “Maar omdat het kabinet veel van deze verzoeken krijgt is het een kwestie van afwachten.”

Nederland is zich, in de woorden van premier Rutte, aan het opmaken voor ‘het nieuwe normaal’. Het kabinet vraagt ook aan elke sector om met richtlijnen te komen. “En natuurlijk denkt ook de topsportsector mee over zo’n herstart”, zo stelt Hendriks.

Spagaat topsporters

De vraag is wel of zo’n herstart voor topsporters in de samenleving geen weerstand zal oproepen. Want waarom topsporters wel laten trainen en alle andere sporters niet?

“Topsporters maken nu een enorme spagaat”, zegt Hendriks. “Zij zijn solidair met de samenleving maar zij willen ook verantwoord hun vak weer kunnen uitoefenen. Zij hebben sterk de behoefte om de concurrentie aan te blijven gaan.”

Follow @Allesportzaken