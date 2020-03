NOC*NSF verklaring inzake het coronavirus

Gerard Dielessen van NOC*NSF onderstaande verklaring uitgebracht. Hij heeft alle aangesloten sportbonden gevraagd om deze NOC*NSF verklaring te delen.

“Iedereen heeft last van de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus. Dat is voor de mensen die in de sport werken niet anders. En iedereen draagt bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding ervan. Zo schermen wij de mensen af die een groter risico lopen.

Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs en anderen moesten van de ene dag op de andere dag (veel van) hun activiteiten staken. En de gevolgen daarvan zijn voor hen vaak groot, met name financieel.

Terecht doen de overheid en veel maatschappelijke organisaties een beroep op ons om solidair te zijn. Ook binnen de sport blijkt een grote bereidheid om samen de gevolgen van deze maatregelen te dragen. De solidariteit is groot.

Veel overheden werken er hard aan om al te grote negatieve gevolgen van de maatregelen te voorkomen. NOC*NSF praat thans al met hen en met de sportbonden over noodmaatregelen en noodfondsen.

Wij bespreken hoe deze eraan kunnen bijdragen dat de sport na deze crisis haar maatschappelijke functie weer kan oppakken.”

