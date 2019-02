Sportdeelname Nederlanders blijkt toe te nemen

Het jaarverslag van NOC*NSF is verschenen. De Sportdeelname Index 2019 laat zien dat 5 t/m 80 jarigen steeds meer zijn gaan sporten. De top 10 van meest beoefende sporten is vrijwel hetzelfde gebleven.

Bij de meting van de sportdeelname in 2013 bleek gemiddeld 56% van de Nederlanders wekelijks te sporten. Dit was in 2018 al gestegen naar gemiddeld 65%.

Reden van de toename

Nederlanders zijn niet alleen meer maar ook vaker gaan sporten. Gemiddeld sportten wij in 2018 ruim 9 keer per maand terwijl dat in 2013 nog op ruim 7 lag. De toename van de sportdeelname is met name toe te schrijven aan de leeftijdscategorieën 31 t/m 44 jaar en 65 t/m 80 jaar.

In beide categorieën steeg de deelname sinds 2013 met 11%. Kinderen en jongeren sporten nog steeds het meest.

Sportdeelname in niet-stedelijke gebieden

Een ander opvallend feit is dat de sportdeelname in niet-stedelijke gebieden met 12% is gestegen. NOC*NSF constateert dat er ook sprake is van een stijging, afgezet tegen het verschil in inkomen en de etniciteit.

De sportdeelname onder mensen met een minder dan modaal inkomen neemt toe. Dat gaat relatief sneller in vergelijking met de sportdeelname onder mensen met een modaal of boven modaal inkomen. Ditzelfde is terug te zien in het verschil tussen mensen met een migratieachtergrond en autochtonen.

Top 10 populairste sporten

De top 10 van meest beoefende sporten is de afgelopen jaren bijna hetzelfde gebleven. Fitness staat met 20% nog steeds stabiel op nummer één en blijft zelfs groeien. De wandelsport volt met 16% en de zwemsport met 11%.

Deze top 3 komt overeen met de top 3 van sporten die Nederlanders als goed voornemen hebben genoemd in de rapportage ‘Goede voornemens 2019‘. De verwachting is dan ook dat de populariteit van deze sporten zal blijven groeien.

