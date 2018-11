Begeleiders moeten seksuele intimidatie gaan melden

De algemene vergadering van NOC*NSF stemde op 19 november in met de begroting voor 2019. Men ging ook akkoord met de uitbreiding van de meldplicht seksuele intimidatie voor begeleiders.

NOC*NSF verwelkomde de Survivalrun Bond Nederland als lid en de Gewichthefbond als aspirant-lid. Special Olympics en Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn nu geassocieerd lid.

Begroting

De baten voor NOC*NSF stegen fors door meer subsidie van de overheid. Een deel daarvan is al direct doorgesluisd naar de bonden. De afdracht van de Nederlandse Loterij viel een miljoen euro lager uit dan verwacht, dus kan minder geld worden gereserveerd.

De begroting komt ruim 11 miljoen euro hoger uit dan die van 2018. “En deze is conservatief opgesteld want alleen de toegezegde subsidies en sponsorgelden zijn opgenomen.”

“Wij verwachten dat er binnenkort, bijvoorbeeld vanuit het Sportakkoord, meer geld zal worden toegezegd”, zo stelde penningmeester Annette Mosman.

Nieuwe leden

De Survivalrun Bond Nederland is nu volwaardig lid van NOC*NSF en de Nederlandse Gewichthef Bond is aspirant-lid geworden. Special Olympics en het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben zich als geassocieerd lid bij NOC*NSF aangesloten.

Het bestuur

De termijnen van de bestuursleden Jan Willem Maas en Marcella Mesker zijn afgelopen. Oud-roeister Irene Eijs volgt Mesker op. Bestuurslid Harry Been kiest ervoor om meer tijd voor zijn privéleven uit te trekken.

NOC*NSF voorzitter André Bolhuis gaf nogmaals aan in mei 2019, en niet in november van dat jaar af te treden. “Mijn opvolger moet voldoende tijd krijgen om zich op de Spelen van Tokyo in 2020 voor te bereiden.”

Meldplicht begeleiders

De onderzoekscommissie De Vries publiceerde eind 2017 haar rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De sportwereld is vervolgens aan de slag gegaan met de implementatie van de 40 aanbevelingen. Daarvoor stelde NOC*NSF een half jaar geleden een plan van aanpak op. De algemene vergadering ging akkoord met een meldplicht voor niet alleen bestuurders, maar ook voor begeleiders.

