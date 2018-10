NOC*NSF wil zomertijd/wintertijd laten zoals het is

De zomertijd is weer afgesloten en de meeste klokken zijn al een uur teruggezet. ’s Avonds is het een uur eerder donker en daarmee breekt er ook voor de sport weer een donkere periode aan.

Als het aan Brussel ligt wordt het twee maal per jaar verzetten van de klok afgeschaft. Maar het afschaffen van de zomertijd heeft ingrijpende gevolgen voor sportend Nederland.

Slechte zaak

Gerard Dielessen van NOC*NSF wil dat er een goede afweging wordt gemaakt. “Het afschaffen van de zomertijd zou een negatieve invloed kunnen hebben op de sportdeelname in Nederland.”

“Doordeweeks wordt er vooral in de avonduren gesport en dat kan dan alleen in een accommodatie met verlichting of een sporthal. Voor sporten zoals wielrennen, hardlopen en watersporten betekent afschaffing dat er alleen in het weekend buiten getraind kan worden.”

Veldverlichting eerder aan

Naast de nadelige effecten van afschaffing van de zomertijd op de mate van sportdeelname, spelen ook kosten overwegingen een rol. “Voor veel sportclubs is energie één van de grootste kostenposten. Als wij geen zomertijd meer hebben, zal de veldverlichting jaarlijks uren eerder aan moeten.”

“En dat is slecht voor de duurzaamheid en tevens iets waar penningmeesters van de clubs niet erg vrolijk van worden”, aldus Dielessen.

Laat het zoals het is

“Maar ook het permanent invoeren van de zomertijd kent volgens wetenschappers nadelen, ook voor de gezondheid. NOC*NSF geeft er de voorkeur aan dat de situatie blijft zoals deze nu is. Daarop is de seizoensplanning bij alle sporten namelijk al aangepast.”

Follow @Allesportzaken