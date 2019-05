Jongeren keren sportclubs steeds vaker de rug toe

In 2018 waren was 39,6% van de Nederlanders tot 18 jaar lid van een sportvereniging. Bij Nederlanders boven de 18 was dat 21,2%. Vooral in de pubertijd schrijven jongeren zich uit bij hun sportclub. Dat blijkt uit het rapport ‘Zo sport Nederland‘ van NOC*NSF.

Het klassieke sportaanbod van trainen en wedstrijden spelen, sluit vaak niet meer voldoende aan bij de sportieve behoefte van jongeren.

Nieuwe sporten

De daling bij de clubs doet zich voor tijdens de middelbare schoolperiode. Bijna 60% van de jongeren is op veertienjarige leeftijd lid van een sportvereniging. Bij twintigjarigen is dat percentage gehalveerd naar 30.

Maar dat betekent niet dat de jongeren stoppen met sporten. Zij kiezen alleen vaker voor sporten zoals hardlopen of fitness, die buiten de club worden beoefend. Ook ‘nieuwe’ sporten zoals survivalrun zijn steeds populairder. De sportdeelname laat in 2018 in de groep jongeren 15 t/m 19 jaar zelfs een lichte stijging zien.

Aanbod en behoefte van jongeren

Richard Kaper van NOC*NSF: “Jongeren willen sporten waar en wanneer hen dat uitkomt. Zij willen echter niet per se weg bij hun vereniging. Maar het klassieke clubaanbod van trainen en wedstrijden spelen sluit vaak onvoldoende aan op hun behoefte. Bij de verenigingen met leuke en betrokken trainers die op die behoefte inspelen, blijven deze jongeren lid.”

Jongeren, gaming en voetbal

Jan Dirk van der Zee van de KNVB: “Je moet de behoefte van je doelgroepen kennen en daar op inspelen. De KNVB doet dat o.m. met Walking Football en 7×7 voetbal. Trainingen en competities moeten bij de jeugd aansluiten bij hun behoefte.”

Die behoefte leren wij steeds beter kennen via initiatieven zoals de KNVB Jeugdraad. Wij combineren nu bijvoorbeeld gaming succesvol met voetbal. De KNVB investeert de komende jaren ook in nieuwe competitievormen die beter passen in de levens van jongeren.”

Zo sport Nederland

Het onderzoeksrapport ‘Zo sport Nederland’ geeft inzicht in de sportdeelname in de afgelopen vijf jaar. Het rapport is samengesteld na onderzoek door Ipsos onder 37.000 respondenten van 5 t/m 80 jaar oud. Het bureau gebruikte ook de lidmaatschapscijfers van de sportbonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten.

