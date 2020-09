Extra investeringen in sport nodig zegt NOC*NSF

NOC NSF maakt zich zorgen over het sportjaar 2021 en vraagt meer investeringen in sport. De sportkoepel verwacht dat Nederland volgend jaar pas echt de gevolgen van de corona-pandemie zal gaan merken.

NOC NSF stelt, in reactie op de troonrede, dat extra investeringen in sport noodzakelijk zijn. Die moet de overheid doen om de maatschappelijke schade zo klein mogelijk te houden.

Extra kosten sporters en bonden

“Sportverenigingen en -bonden missen nu al veel inkomsten. Zij maken hoge kosten en de vrijwilligers bij de bonden draaien overuren”, zegt NOC NSF directeur Gerard Dielessen. “Topsporters en topsportorganisaties missen hun sportevenementen. Dat komt door het doorschuiven van internationale toernooien zoals de Olympische Spelen.

Zij moeten voor 2021 opnieuw hoge kosten maken voor de voorbereiding op deze evenementen. Hun kosten zijn in 2020 grotendeels gewoon doorgelopen terwijl de inkomsten flink achterbleven.”

Investeringen in sport verdienen zich terug

Het is van groot belang dat de sportsector in 2021 en daarna, kan rekenen op steun van de overheid. Ook in dat jaar gaan er in de sport door de pandemie namelijk forse financiële klappen vallen.

NOC NSF stelt dat de extra geld voor de sport zich snel zal terugverdienen. “Met financiële hulp gaat de overheid de stijging van de zorgkosten tegen. Maar ook de sociale cohesie herstelt en zal de samenleving weer meer weerbaar maken.”

Sportclubs vormen een essentiële basisvoorziening

“De sportclubs vormen een essentiële basisvoorziening voor met name kinderen en jongeren om fit te blijven. Dat bleek wel uit de sterk dalende beweegcijfers van kinderen en jongeren tijdens de lockdown. Op de clubs vinden zij ook het broodnodige contact met hun leeftijdsgenoten”, zo besluit Dielessen.

