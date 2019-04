Integriteitscommissie gaat NOC*NSF adviseren

NOC*NSF voorzitter André Bolhuis zal op 15 april tijdens een extra ALV, de installatie van een integriteitscommissie bekend maken. Pauline Meurs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat deze commissie voorzitten.

“De zaak-Eurlings en andere situaties stelden ons voor vragen rond ethiek en integriteit. Wij hebben daarom behoefte aan advies van buitenaf”, zo meldt Bolhuis via de Volkskrant.

Debacle Eurlings

Camiel Eurlings was van september 2013 tot januari 2018 lid van het IOC. Zijn ex-vriendin klaagde hem in 2015 aan wegens mishandeling en pas in 2017 kwamen de twee tot een schikking.

De oud-minister van Verkeer en Waterstaat was directielid van het NOC*NSF omdat hij lid was van het IOC. Eurlings kon om die reden niet worden weggestuurd, dus verzocht NOC*NSF hem om zich als bestuurder terug te trekken.

Dat deed hij niet omdat hij vond dat hij onschuldig was. Pas onder grote publieke druk trok hij zich begin 2018 toch terug. Na de afwikkeling van de schikking met het OM beschouwde NOC*NSF de kwestie vervolgens officieel als afgedaan.

Jillert Anema

Als ander voorbeeld noemt Bolhuis de waarschuwing die NOC*NSF gaf aan schaatscoach Jillert Anema. Het IOC berispte de coach wegens een poging tot matchfixing tijdens de Winterspelen van 2014.

Anema was in Sotsji de coach van Jorrit Bergsma, maar hij begeleidde ook de Franse achtervolgingsploeg. Hij zou bondscoach Arie Koops hebben gevraagd om de Nederlandse ploeg het in de eerste ronde rustig aan te laten doen.

Onafhankelijk advies

Volgens Bolhuis heeft de sportkoepel baat bij onafhankelijk advies in kwesties rond ethiek en integriteit. De adviezen van de integriteitscommissie zullen worden voorgelegd aan het bestuur van de sportkoepel en zijn in principe niet openbaar.

