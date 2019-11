Georganiseerde sport moet herkenbaarder worden

Anneke van Zanen-Nieberg wil dat NOC*NSF een grotere rol gaat spelen om iedereen in Nederland aan het sporten te krijgen. De NOC*NSF-voorzitter zei dat op 18 november op haar eerste ALV.

Uit onderzoek van KPMG bleek onlangs dat 8,8 miljoen Nederlanders tenminste wekelijks sporten. “Dat is een mooi aantal maar er zijn dus net zo veel mensen die niet sporten. Wij moeten er voor zorgen dat iedereen in Nederland elke dag kan sporten”, aldus Van Zanen. “En dat hoeft niet per se meer geld te kosten.”

“Ik vind dat NOC*NSF daarin zichtbaarder moet zijn. NOC*NSF faciliteert en helpt de sportbonden en hun verenigingen. En wij werken samen met allerlei maatschappelijke instanties”, stelt Van Zanen. “Wij hebben een leidende rol in het stimuleren van sportparticipatie.”

“Dan moet je bijvoorbeeld ook werken aan beperking van het aantal ‘uitvallers’ onder 16-jarigen. En je moet een initiatief zoals OldStars door meer dan de huidige 7 deelnemende sportbonden ondersteunen. Wij hebben de faciliteiten en zij, met de leden van de clubs, de mensen.”

Van Zanen is voorstander van een goede en duurzame infrastructuur. “Maar wij strijden ook tegen doping, matchfixing en helpen om seksuele intimidatie tegen te gaan. Dat zijn zaken waarin we de bonden kunnen leiden en ondersteunen.”

“Maar wij willen d.m.v. sport eenheid in de samenleving creëren. Dat kan vooral als mensen de weg naar de sportclubs vinden. Het is natuurlijk prima dat mensen met een niet georganiseerde sport zoals een fietsclubje, elke week op pad gaan.”

“Maar de bonden en clubs moeten er ook naar streven flexibeler te worden en zich beter te profileren. Het is goed als de georganiseerde sport herkenbaarder wordt.”

