Topsporters vragen een gelijkwaardige uitgangspositie

“Het is van het grootste belang dat topsporters bij dopingzaken een eerlijke en gelijkwaardige uitgangspositie hebben.” Dit stelt de NOC*NSF atletencommissie die bezorgd is over de huidige situatie.

Hinkelien Schreuder “Topsporters moeten dezelfde positie krijgen als de instantie waar zij tegenover staan.” Dit stelt commissievoorzitterop 8 maart in een verklaring.

Einde sportcarrière

Volgens de commissie is bij een aantal gevallen met Nederlandse topsporters gebleken dat daar geen sprake van is. “Aangeklaagde topsporters moeten een zaak vaak om financiële redenen laten vallen. Dat betekent vaak het einde van hun sportcarrière.”

De commissie wil een eerlijk proces voor elke sporter, los van de vraag of hij of zij schuldig is. “Dat uitgangspunt is in gevaar. Het ontbreekt de topsporter in de juridische procedures vaak aan financiële middelen. Daardoor kan hij of zij niet beschikken over de nodige expertise ter verdediging van zichzelf.”

Kira Toussaint

Zwemster Kira Toussaint werd onlangs beschuldigd én vervolgens vrijgesproken van het gebruik van doping. Zij moest (en kon) zelf specialisten inschakelen om haar onschuld aan te tonen.

“Anders was ik wellicht onterecht voor twee jaar geschorst”, zo stelt Toussaint. Zij onderzoekt nog of zij de gemaakte kosten kan verhalen op de instanties die de fouten hebben gemaakt.

Bij een dopingcontrole eind 2018 werd Toussaint al eens positief getest op Tulobuterol. In maart 2019 bleek dat het ging om een ander, niet verboden middel, waarvan zij vooraf had gemeld dat zij dat innam.

Topsporters moeten ondersteuning krijgen

De commissie stelt een regeling voor waarin topsporters in voorkomende gevallen ondersteuning krijgen. Ook moeten zij de gemaakte kosten snel en makkelijk kunnen verhalen als een beschuldiging onterecht was. De commissie van NOC*NSF heeft haar wens gedeeld met de atletencommissie van het IOC en het WADA.

OP 27 januari raakte ook veldrijdster Denise Betsema betrokken bij een dopingaffaire. “Het voelt alsof ik al schuldig ben voordat de procedure is afgerond. Deze situatie is echt een nachtmerrie”, zo stelde zij.

